الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة إطلاق صواريخ في بيت حانون بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن قصف منصة إطلاق صواريخ في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك بعد إطلاق صاروخ من المنطقة على مستوطنة سديروت جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إن الأهداف شملت قاذفة صواريخ تحت الأرض.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم إطلاق عدة صواريخ على سديروت، رغم أن صاروخا واحدا فقط تمكن من عبور الحدود. ثم أسقطتها القبة الحديدية.

وأضاف أن عشرات الأهداف الأخرى في قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار إسرائيلية خلال اليوم الماضي، بما في ذلك عناصر تابعة لحماس ومباني تستخدمها جماعاتها.