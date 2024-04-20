3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في رحلة صعبة اليوم السبت، حيث يحل ضيفاً على فريق مازيمبي الكونغولي في مدينة لوبومباشي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.

3 قنوات مفتوحة تنقل المباراة مباشر ومجاناً

وقد أعلنت 3 قنوات مفتوحة عن نقل المباراة مباشرة ومجاناً، حيث ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتشمل هذه القنوات:

- قناة St sport life الصينية على قمر استرا سات، التردد: 11938، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.

- قناة Nova Sport HD اليونانية على قمر يوتلسات 16، التردد: 10928، معدل الترميز: 30000، الاستقطاب: أفقي.

- قناة ETV ENTERTAIM الإثيوبية على قمر يوتلسات 7A، التردد: 11512، معدل الترميز: 30000، الاستقطاب: عمودي.

ويعاني الأهلي من غيابات كبيرة في صفوفه أمام مازيمبي، حيث سيغيب عن الفريق 8 لاعبين، بما في ذلك: محمد الشناوي، وحسين الشحات، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي.