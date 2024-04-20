صدمة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية| تفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق دريمز الغاني غدا الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن صفوف الزمالك أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية عدد من أبرز اللاعبين للإصابة وهم (أحمد فتوح _ يوسف أوباما _ عمر جابر _ محمود الونش _ محمود علاء _ محمد عبد الشافي).

(ناصر ماهر _ سيف جعفر _ عبدالله السعيد) عدم القيد في أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.