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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد بيومي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة مازيمبي

صدى البلد

وجه المحلل الرياضي خالد بيومي، رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي.

وكتب عبر إكس: “بالتوفيق لرجالة النادي الاهلي اليوم”. 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر،  تحدي صعب أمام فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأتي هذه المباراة بين الأهلي ومازيمبي في ظل غيابات كبيرة من صفوف النادي الأحمر، حيث لن يتمكن الفريق من الاعتماد على لاعبين مهمين مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا وعدم تعافيهم بعد.

كما يفتقد الفريق خدمات عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي اللذين لم يتم قيدهما في القائمة الإفريقية لهذا الموسم، مما يضع الأهلي في تحدٍ خاص أمام مازيمبي

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