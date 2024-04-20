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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفتش على 1140 منشأة صناعية وينفذ 3850 نشاطا توعويا

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 1140 منشأة صناعية ، وتحرير عدد 5893 محضر حرق مخلفات زراعية وتنفيذ عدد 3850 نشاط توعوي وتقييم 7250 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وفحص عدد 1220 شكوى بيئية.

وأوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهود جهاز شؤون البيئة قام خلال الفترة من 2018حتى 2024 قام بالتفتيش على (1140) منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.
وتحقيقا للتنمية المستدامة، تم في مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد( 7250 ) نشاط ،لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
 

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة ) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 3850 نشاط توعوي ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل -حملات توعية ) وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك).

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وفى مجال الحفاظ على جودة الهواء  والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز ، قام جهاز شؤون البيئة بتوفير المعدات الزراعية (مكابس - جرارات زراعية - فرامات) والمملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي بسيط للمزارعين كما تم ايجار عدد 498 معده ،بالإضافة لتوفير 1500 موقع  تجميع قش أرز يقومون بجمع وتدوير قش الأرز حيث بلغت الكميات المجمعة حوالى 730 ألف طن قش أرز  فضلاً عن تحرير (5893) محضر مخلفات زراعية بمراكز (الزقازيق و ابوحماد وبلبيس وكفر صقر واولاد صقر) طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020.
واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، قامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 1220شكوى بيئية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاسماعيلية الجهات الحكومية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المدارس والجامعات المخلفات الصلبة الوحدات المحلية

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