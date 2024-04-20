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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات أوروبية نارية وصدام الأهلي أمام مازيمبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام  اليوم السبت، عدة مواجهات مثيرة في عدد من الدوريات العالمية البارزة، أبرزها على المستوي الإفريقي مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي والترجي وصن دوانز، بالاضافة إلى لقاء ناري يجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي، 

إليكم جدول المباريات والقنوات الناقلة لكل منها:

**دوري أبطال إفريقيا:**
- مازيمبي مواجهة الأهلي، الساعة 3:00 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 6.
- الترجي مواجهة صن داونز، الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 6.

**كأس الاتحاد الإنجليزي:**
- مانشستر سيتي يواجه تشيلسي، الساعة 6:15 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري الإنجليزي:**
- لوتون تاون ضد برينتفورد، الساعة 4:00 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 1.
- شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي، الساعة 4:00 عصرًا، على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
- وولفرهامبتون يواجه أرسنال، الساعة 8:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري الإسباني:**
- سيلتا فيجو يواجه لاس بالماس، الساعة 2:00 ظهرًا، على قناة beIN Sports HD 3.
- رايو فاليكانو يواجه أوساسونا، الساعة 4:15 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 3.

- فالنسيا يواجه ريال بيتيس، الساعة 6:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3.

- جيرونا يواجه قاديش، الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3.

**الدوري الإيطالي:**
- إمبولي يواجه نابولي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1.
- هيلاس فيرونا يواجه أودينيزي، الساعة 8:45 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1.

**الدوري الألماني:**
- فولفسبورج يواجه بوخوم، الساعة 3:30 عصرًا.
- كولن يواجه دارمشتات 98، الساعة 3:30 عصرًا، على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
- هوفنهايم يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 3:30 عصرًا، على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
- هايدنهايم يواجه لايبزيج، الساعة 3:30 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 5.
- يونيون برلين يواجه بايرن ميونخ، الساعة 6:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5.

**الدوري الفرنسي:**
- نانت يواجه رين، الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4.
- لانس يواجه كليرمون فوت 63، الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4.

**الدوري السعودي:**
- الأخدود يواجه ضمك، الساعة 5:00 مساءً، على قناة 1 SSC HD.
- الاتفاق يواجه الوحدة، الساعة 8:00 مساءً، على قناة 2 SSC HD.
- الحزم يواجه اتحاد جدة، الساعة 8:00 مساءً، على قناة 1 SSC HD.

**الدوري التركي:**
- اسطنبول سبور يواجه فاتح قرا جمرك، الساعة 12:30 ظهرًا.
- قونيا سبور يواجه ألانيا سبور، الساعة 3:00 عصرًا.

- قيصري سبور يواجه طرابزون سبور، الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

- سامسون سبور يواجه أضنة ديمرسبور، الساعة 6:00 مساءً.

الأهلي ومازيمبي الاتحاد الانجليزي اسطنبول سبور الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني

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