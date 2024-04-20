مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على الجمهور قبل لقاء الأهلي ومازيمبي

شارك الاعلامي مهيب عبد الهادي، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا".

وعقد كولر محاضرة مع لاعبي الاهلي في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في مدينه لوبو مباشي، قبل التحرك إلى ملعب تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي.

وتغادر بعثة الأهلي الكونغو مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب تي بي مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة.