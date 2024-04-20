عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية "

خلال زيارته التفقدية للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "ال فليه للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية"، وهو أحد المصانع الجديدة المقامة داخل مجمع الصناعات الثالث “مجمع الصناعات المغذية” بجنوب بورسعيد.

رافق مدبولي خلال الزيارة، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه لكيفية سير العمل والإنتاج داخل المصنع الجديد، والذي يقام على مساحة 1861 مترا مربعا وعلى ارتفاع 10.5 متر، ويتم توزيع المنتج النهائي من خلال جزء يباع للمستهلك مباشرة، مع  تصدير الفائض.

وأشاد رئيس الوزراء بالمصنع الذي يضاف إلى سلسلة الصناعات الغذائية المقامة داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع تتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.

تعليم بورسعيد: الامتحانات من المنهج ولا تنساقوا خلف الشائعات وتجار العلم

رئيس الوزراء من بورسعيد: مكتبي مفتوح 24 ساعة لكل مستثمر جاد

ويشمل المجمع الصناعي الجديد: 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة “مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية”، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع. 
 

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية " جنوب بورسعيد

1000297651
1000297651
1000297650
1000297650
1000297649
1000297649
1000297646
1000297646
1000297647
1000297647
1000297648
1000297648
1000297645
1000297645
1000297644
1000297644
1000297643
1000297643
1000297642
1000297642


وكان محافظ بورسعيد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

رئيس الوزراء بورسعيد أحمد سمير وزير الصناعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد هشام آمنة وزير التنمية المحلية عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء من بورسعيد: مكتبي مفتوح 24 ساعة لكل مستثمر جاد

تعليم بورسعيد: الامتحانات من المنهج ولا تنساقوا خلف الشائعات وتجار العلم

حملات لإزالة الإشغالات بمناخ بورسعيد قبل عيد القيامة والربيع

وكيل تموين بورسعيد: خفض سعر الخبز من حقوق المواطن

من وإلى سوق الهنا.. ضواحى بورسعيد تشغيل خط للمينى باص وسيارات سرفيس

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة "مثلث الخير"

استرداد 18 حالة تعد على أراضي الدولة في بورسعيد

تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. رئيس حي المناخ يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

ترشيحاتنا

لم يصن الأمانة وسلك طريق الحرام.. مرافعة النيابة في رشوة أسوان.. فيديو

بالقوة الضاربة..تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي بدوري أبطال افريقيا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ