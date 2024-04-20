رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

خلال زيارته التفقدية للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "ال فليه للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية"، وهو أحد المصانع الجديدة المقامة داخل مجمع الصناعات الثالث “مجمع الصناعات المغذية” بجنوب بورسعيد.

رافق مدبولي خلال الزيارة، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه لكيفية سير العمل والإنتاج داخل المصنع الجديد، والذي يقام على مساحة 1861 مترا مربعا وعلى ارتفاع 10.5 متر، ويتم توزيع المنتج النهائي من خلال جزء يباع للمستهلك مباشرة، مع تصدير الفائض.

وأشاد رئيس الوزراء بالمصنع الذي يضاف إلى سلسلة الصناعات الغذائية المقامة داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع تتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.

ويشمل المجمع الصناعي الجديد: 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة “مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية”، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.



رئيس الوزراء يتفقد مصنع " لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية " جنوب بورسعيد 1000297651 1000297650 1000297649 1000297646 1000297647 1000297648 1000297645 1000297644 1000297643 1000297642



وكان محافظ بورسعيد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.