كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

يركز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تجهيز تشكيلة فريقه لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

بناءً على التحضيرات الأخيرة، ينوي كولر إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي لتعزيز الدفاع وضمان عدم تلقي أهداف خلال مواجهة الذهاب مع مازيمبي.

تشير التقارير الصحفية إلى عودة عمرو السولية وبيرسي تاو إلى التشكيلة الأساسية، مع استمرارية تواجد أكرم توفيق في وسط الملعب، ومشاركة وسام أبو علي في خط الهجوم.

بهذا الترتيب المتوقع، يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء العودة والتأهل إلى النهائي.

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي ومازيمبي اليوم

- في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

- خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

- خط الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، وسام أبو علي.