خنقها ورماها تحت السرير.. التفاصيل الكاملة لقتـ.ل سائق توكتوك لزوجته بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، جريمة نكراء، حيث أقدم سائق توكتوك على قتل زوجته باستخدام الايشارب الذي كانت ترتديه ورماها تحت فراش الزوجيه تاركا جثمانها وهرب.

بدأت القضية رقم 8346 لسنة 2023 جنايات قسم المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها بمحل سكنهم بدائرة القسم.



وتوصلت التحريات الي قيام المتهم " ع.م.ر" سائق توكتوك، على أثر خلافات زوجية مستمرة بينه وبين المجني عليها زوجته "س.م.ا" ربة منزل، وعلى اثر مشادة كلامية بينهما يوم الواقعة، بدرت في ذهنه فكرة إزهاق روحها، فانقض عليها مستخدما غطاء رأس من علي كتفها، وأطبق علي عنقها حتي أجهز عليها، وفاضت روحها، ووضعها تحت أحد الأسرة وغادر محل الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أن المتهم بحوزته مواد مخدرة للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي عاقبت المتهم اولا بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه في الاتهامين الأول والثالث، وثانيا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 10 الف جنيه في الاتهام الثاني، وأمرت بمصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في قتل المجني عليها "س.م.ا" وتعاطي المخدرات.

