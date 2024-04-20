السجن المؤبد لمتهم بالاتجار في الهيروين بالشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، بمعاقبة تاجر في المواد المخدرة " الاستروكس والهيروين " بالسجن المؤبد في الشروق.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الشروق.

وكشف أمر احالة القضية رقم 6660 لسنة 2023 جنايات الشروق قيام المتهم "عطوة .ر"، الاتجار بالمواد المخدرة " الاستروكس والهيروين " وحيازته كمية من المواد المخدرة داخل مخزن بمنطقة الشروق، عثر على 10 كيلو استروكس و8 كيلو هيروين وعدة اسلحة بيضاء، قبل توزيعهم على العملاء، وعلى الفور وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.