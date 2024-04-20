مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

في تصعيد جديد، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في بلدة الجبين جنوبي لبنان، وتوجهت فرق الاسعاف إلى المنطقة لتفقدها.

وأفادت المعلومات الأولية لقناة العربية بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في الغارة الإسرائيلية على الجبين جنوبي لبنان، فيما ذكرت الحدث أن القتلى هم عناصر لحزب الله.

كذلك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين مستهدفاً بلدتي عيتا الشعب وكفركلا الجنوبية، وقد أصيب شخص في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلاً في كفركلا.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم قصف بالطائرات مبنى عسكري تابع لحزب الله في عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وتم إطلاق صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا وموقع إسرائيلي في الجليل الغربي.