اليوم.. أول لقاء لـ أردوغان بزعيم حركة حماس منذ عام |تفاصيل

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية انه سيلتقي الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وترقب غزة لهجوم إسرائيلي جديد ، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان مازال يسعى لأن يكون كوسيط في الصراع.

ووفق مصدر رسمي، فإن الرجلين سيلتقيان في قصر دولمة بهجة على ضفاف مضيق البوسفور.

وفي الوقت نفسه قالت حماس في بيان لها أن الحرب في غزة ستكون ضمن المحادثات.

ومع إعلان قطر أنها ستعيد تقييم دورها كوسيط بين حماس وإسرائيل ، أرسل أردوغان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الدوحة الأربعاء، في إشارة جديدة إلى رغبته في القيام بدور.

واليوم السبت أجرى وزير الخارجية مصر سامح شكري محادثات مع نظيره التركي.

ولم يلتق هنية بأردوغان منذ أن أجرى هو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محادثات مع الرئيس التركي في يوليو 2023.