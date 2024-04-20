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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. جوميز: مباراة الزمالك ودريمز الغاني صعبة ونفتقد عمر جابر وفتوح

جوميز
جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة دريمز الغاني غداً الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة جداً.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلا: "نواجه فريق قوي فنياً وبدنياً وعلينا أن نظهر الوجه الحقيقي لنا في مباراة الغد، وأتوقع أن يلعب المنافس بنفس طريقته المعتاد في اللقاء، وستكون المباراة صعبة".

وتابع: "الزمالك مطالب بالتركيز في جميع أوقات المباراة لاستغلال نقاط الضعف في المنافس واستغلال كافة الفرص التي ستسنح للفريق في اللقاء".

وقال جوميز:" من الأفضل لنا أن نلعب مباراة الذهاب في ملعبنا، وسنبدأ اللقاء بـ11 لاعباً، ونفقد عمر جابر وأحمد فتوح ولكن ننظر حاليا للمجموعة الموجودة التي ستخوض المباراة وسنسعى لاستغلال أفضل العناصر الموجودة في كل المراكز".

وأضاف المدير الفني أن الزمالك استعد للقاء دريمز مثل أي مباراة يخوضها، والفريق أغلق ملف مباراة القمة، وفي كرة القدم يجب أن ننظر للمباراة المقبلة لأنها مهمة، ومباراة الأهلي بالنسبة لنا هي جزء من الماضي، ونركز في لقاء الغد، وأمامنا تحدي جديد في مباراة دريمز بالكونفدرالية.

وتابع المدير الفني: "جماهير الزمالك تدعمنا باستمرار لأننا فريق كبير ولدينا تاريخ كبير، ولابد أن نقاتل في اللقاء من أجل تحقيق الفوز، وإذا فكر الزمالك في أفضليته على فريق دريمز قبل المباراة قد يخسر الفريق اللقاء، وعلينا احترام المنافس لأننا نواجه فريقاً قوياً".

وأوضح المدير الفني أن هناك لاعبين شاركا بصورة أساسية في مباراة الأهلي السابقة لن يشاركوا معنا في مباراة الغد، وشدد على أن تركيزه حاليا مع المجموعة المتاحة للمشاركة في مباراة دريمز غداً، ويجب دعم هذه المجموعة.

وأضاف أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب شجاع جدا، بالرغم من معاناته من آلام في الأنكل، وقد لا يشارك في لقاء الغد، ولكن مشكلة "زيزو" في الأنكل وإن لم يستطع أن يلحق بلقاء الغد نأمل في عودته سريعاً.

وتابع المدير الفني قائلا:" أحمد فتوح تعرض لإصابة في مباراة الأهلي وكان يرغب في مواصلة اللقاء ولكن إصابته خفيفة وهو خارج مباراة الغد وسيعود سريعاً للفريق".

وأوضح جوميز أن المنافس فريق جيد في إنهاء الهجمة، ودرسنا فريق دريمز بصورة جيدة، مشددا على أنه تم تجهيز لاعبي الزمالك للمباراة والحد من خطورة لاعبي الفريق المنافس، ونتطلع لتحقيق نتيحة تجعل مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.

وأضاف المدير الفني :" أحب الطريقة التي لعب بها ترافيس موتيابا، واللاعب حصل على فرصة مع الفريق وأثبت نفسه وإذا احتاجه الفريق في لقاء الغد سيكون موتيابا جاهزاً للمباراة".

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