احتجاجات في 55 موقعًا بجميع أنحاء إسرائيل ضد الحكومة

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ردًا على التطورات الأخيرة، من المقرر تنظيم احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد، وستقود عائلات الرهائن المحتجزين في غزة مسيرة أسبوعية في تل أبيب مساء السبت، مع توقع مظاهرات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، نظم منتدى الرهائن والعائلات المفقودة المسيرة لتبدأ في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في ساحة الرهائن في تل أبيب. وفي الوقت نفسه، من المقرر تنظيم مظاهرة أخرى تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في الساعة 7:30 مساءً في شارع كابلان في تل أبيب.

تعكس الاحتجاجات السخط المتزايد بين شرائح السكان الإسرائيليين، مع مخاوف تتراوح بين سياسات الحكومة والتعامل مع حالات الرهائن في غزة. توفر المظاهرات المخطط لها متنفسًا للمواطنين للتعبير عن مظالمهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المنتخبين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أيضًا أنه من المتوقع أن يشارك الآلاف في مسيرات في 55 موقعًا آخر في جميع أنحاء إسرائيل، مما يسلط الضوء على مشاعر عدم الرضا المنتشرة على نطاق واسع وأهمية النشاط الشعبي في المجتمع الإسرائيلي.