شهداء وجرحى في قصف مسيّرة إسرائيلية منطقة الفالوجا بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، إثر قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 30 مواطنا جراء قصف إسرائيلي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة غزة

وأعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 37، وإصابة 68 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.