رسامة وتنصيب 5 قساوسة في المنيا .. صور

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم السبت، جولته الرعوية بمحافظة المنيا، شارك خلالها في حفل تنصيب القس مدحت زاهيان، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسلطان حسن، وحفل رسامة وتنصيب القس وائل كمال عدلي قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بأبوغرير، وحفل رسامة وتنصيب القس إبراهيم نيازي لكنيسة المثال بدير البرشا، كما شارك في فعاليات الاحتفالات، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس كمال لطفي، رئيس مجمع كنائس المثال المسيحي، والقس كمال رشدي، راعي كنيسة المنيا الثانية، وعدد من قيادات سنودس النيل وقيادات مجمع كنائس المثال والقيادات التنفيذية والشعبية من محافظة بني المنيا.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي شعب كنائس المنيا خلال كلماته، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم أفراحهم، كما هنأ رئيس الطائفة جميع القسوس المرتسمين الجدد وعائلاتهم، مضيفًا: "القوة الحقيقية التي تؤمن بالتسامح والقدرة على استيعاب الآخرين وهي جوهر الخدمة، وكل ما نملكه يخضع لإرادة الله، وخدمة الله لا تشترى بالأموال، وجوهر الخدمة صناعة قادة وأبطال ومواجهة الشر بالخير. ونصلي اليوم يا أحبائي معًا، أن تكون نقطة التحول الحقيقية في حياتنا هي لحظة التغير ونحن متكلون عل نعمة الله لنتغير ونغير العالم".

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية، أمس الجمعة، في حفل رسامة وتنصيب القس أسامة إبراهيم قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالفشن، والاحتفال بتجديد مباني الكنيسة بمحافظة بني سويف، كما شارك في حفل رسامة وتنصيب القس ريموند سمعان قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بمغاغة المنيا، وضم أعضاء جدد للكنيسة.