ما هو تلقيح السحب؟ سيول الإمارات تثير الجدل والتساؤلات

أثارت موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات بصورة غير مسبوقة منذ 75 عامًا، جدلاً كبيرًا، وصل إلى طرح السؤال: “هل كانت هذه الكارثة ناجمة عن برنامج الاستمطار السحابي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟”.

ومن المتوقع أن تصبح أحداث هطول الأمطار الغزيرة والسيول مثل هذه أكثر تكرارًا مع استمرار دفء الغلاف الجوي، ما يسمح له بامتصاص المزيد من الرطوبة مثل الاسفنج وإطلاقها على شكل أمطار وفيضانات وسيول.

وفي الفيديو التالي، نكشف تفاصيل علاقة الأمطار الغزيرة والسيول التس حدثت في الإمارات، بتلقيح السحب، وهل حقا هي أمطار ناتجة عن برنامج الاستمطار؟