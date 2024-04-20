كاوتش مصري.. أحمد موسى: رئيس الوزراء تفقد مصنعا لإطارات السيارات ببورسعيد

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية في محافظتي بورسعيد ودمياط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد عدد من المصانع وتفقد مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي في بورسعيد، وهناك دعم كبير من الدولة المصرية لقطاعات الصناعة المختلفة، خاصة في قطاع إنتاج إطارات السيارات بأيادي مصرية 100%".

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير كورنيش البحر، ومنطقة الخليج، وتنسيق الموقع بمنطقة اللسان، في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

واستمع مدبولي خلال جولته، لشرح حول مشروع تطوير كورنيش رأس البر، والذي سيتم الانتهاء منه شهر مايو المقبل.