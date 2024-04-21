أسعار شيري تيجو 7 "برو" 2024 في مصر .. وصلت كام؟

بالرغم من الإنخفاضات السعرية الرسمية التي شملت بعض طرازات شركة شيري الصينية، وأبرزها النسخة أريزو 5 والسيارة الرياضية الشهيرة تيجو 3 و7، لكن شهدت النسخة تيجو 7 برو زيادات سعرية قدرت بـ 15 ألف جنيه بدءا من الفئة الأولى.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أحدث الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو 2024 في السوق المصري وعرض ابرز مواصفاتها الفنية

وتعتمد السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 154 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT.

شيري تيجو 7 برو 2024

وزودت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، زجاج كهربائي، مرايات جانبية "ضم" مدعومة بإشارات ضوئية.

شيري تيجو 7 برو 2024

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بكاميرا للمتابعة، حساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، فرامل يد كهربائية، قفل مركزي، ريموت تحكم.

شيري تيجو 7 برو 2024

أسعار شيري تيجو 7 برو 2024 الرسمية في مصر

قدمت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر يبدأ من مليون و350 ألف جنيه للفئة الأولى COMFORT، وبقيمة إجمالية قدرها مليون و450 ألف جنيه للفئة الثانية LUXURY كاملة التجهيزات.