بمشاركة 1185 لاعبًا ولاعبة.. «كاراتيه الشرقية» تنظم بطولة الدوري الداخلي باستاد جامعة الزقازيق|صور

اختتمت أمس منطقة الشرقية للكاراتيه بطولة الدوري الداخلي بالصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للكاراتيه.

وحضر من مديرية الشباب والرياضة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، ومحمد إبراهيم الإخصائى الرياضى بالمديرية ، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، ومديرى ومدربى الهيئات الرياضية والشبابية.

وأقيمت البطولة بمشاركة 42 هيئة رياضية وشبابية بعدد 1185 لاعبًا ولاعبة حيث شارك عدد 337 لاعبًا ولاعبة بمسابقة الكاتا وعدد 848 لاعبًا ولاعبة بمسابقة الكوميتيه من مختلف الأندية والهيئات الرياضية بالمحافظة وشارك عدد 656 لاعبًا ولاعبة بمرحلة الاشبال.

وعدد 529 لاعبًا ولاعبة بمرحلة البراعم بإجمالى عدد الفرق 203 فرق منها عدد 80 فرقة كاتا ، وعدد 123 فرقة كوميتيه وسط تنافس اللاعبين داخل أجواء رياضية عالية ناهيك عن إقامة شعائر صلاة الجمعة داخل الصالة المغطاة.

وأشاد الدكتور محمودعبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بالتنظيم الجيد للبطولة ، وتقدم سيادته بالتهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة ، وكذلك تهنئة رئيس منطقة الشرقية على الجهد المبذول فى البطولة متمنيًا دوام التوفيق فيما هو قادم.. يأتي ذلك فى نسخة مميزة من لجنة المسابقات برعاية وإشراف منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا وحضور كل من الكابتن أحمد خليل عضو مجلس إدارة المنطقة والمشرف العام علي المسابقات، والدكتور أحمد الشوادفي، عضو مجلس إدارة المنطقة، والكابتن أسامة البدري، المدير التنفيذي للمنطقة، وعلي هاني المدير المالي للمنطقة، والدكتور أحمد الزيدي، رئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات، والكابتن محمد الشحات المدير الاداري بالمنطقة، والدكتورة سوسن السيد إداري المنطقة، والأستاذة عفاف إداري بالمنطقة، ولجنة التحكيم بقيادة الحكام الدوليين، الدكتور محمد هاشم، رئيس لجنة حكام الفرع، والكابتن محمود عرابي عضو لجنة حكام الفرع، والكابتن الدكتور ابراهيم إبراهيم، والكابتن الدكتور هشام الصادق.، وتغطية إعلامية من سفيان قنديل، رئيس لجنة الإعلام بمنطقة الشرقية للكاراتيه .

يأتي ذلك برعاية الدكتورر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (2)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (3)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (4)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (5)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (6)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (7)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (11)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (9)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (10)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (12)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (13)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (14)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (15)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (16)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (17)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (18)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (19)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (20)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (21)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (22)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (23)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (24)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (25)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (26)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (27)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (28)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (29)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (30)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (31)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (32)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (33)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (34)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (35)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (36)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (38)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (39)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (40)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (41)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (42)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (43)

بطولة الدوري الداخلي لكاراتيه الشرقية 2023-20240 (012)