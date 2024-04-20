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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لتمويل إسرائيل بأكثر من 26 مليار دولار

صدى البلد

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتوفير المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم اعتراضات مريرة من الجمهوريين. 

ويشمل الدعم، مساعدات دفاعية بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، ونحو 9 مليارات دولار لتوفير الإغاثة الإنسانية للناس في غزة، وكذلك المناطق الأخرى التي مزقتها الحرب.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، والذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين. 

وحث زعماء الولايات المتحدة، من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على طرح المشروع للتصويت.

الاغاثة الانسانية الحزبين الجمهورى والديمقراطى الجمهوريين التشريع الإنسانية الإنساني الجمهوري

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