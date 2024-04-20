مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لتمويل إسرائيل بأكثر من 26 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتوفير المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم اعتراضات مريرة من الجمهوريين.

ويشمل الدعم، مساعدات دفاعية بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، ونحو 9 مليارات دولار لتوفير الإغاثة الإنسانية للناس في غزة، وكذلك المناطق الأخرى التي مزقتها الحرب.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، والذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين.

وحث زعماء الولايات المتحدة، من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على طرح المشروع للتصويت.