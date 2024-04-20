وزير الخارجية الإسرائيلي عن حزمة المساعدات الأمريكية الضخمة: رسالة قوية إلى أعدائنا

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، بموافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات الضخمة لإسرائيل.

وكتب كاتس في منشور على صفحته الخاصة بموقع X : "شكرًا رئيس مجلس النواب على قيادتك لجهود تمرير حزمة المساعدات لإسرائيل في مجلس النواب اليوم، وشكرًا لزعيم الأقلية في مجلس النواب على دعمه له".

وأضاف: إن التصويت على حزمة المساعدات لإسرائيل بدعم ساحق من الحزبين يثبت العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة ويرسل رسالة قوية إلى أعدائنا، وآمل أن يتم تمرير الاقتراح في مجلس الشيوخ قريبًا بدعم قوي من الحزبين".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن امتنانه للكونجرس الأمريكي بعد إقرار مشروع قانون مساعدات كبير لإسرائيل، مؤكدا على دعم الحزبين وأعاد التأكيد على العلاقة بين البلدين.

وفي بيان نشره على موقع أكس، شكر نتنياهو الولايات المتحدة، قائلا: "شكرا لكم أيها الأصدقاء، شكرا لأمريكا"، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي بسرعة على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، والتي تشمل دعم إسرائيل من بين حلفاء آخرين مثل أوكرانيا وتايوان.