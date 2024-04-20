كيف يتم تعويض الصلوات الفائتة.. سعاد صالح تجيب

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذه الفقة المقارن بالأزهر الشريف إنه لا فرق بين الذي يعبد الله خوفا من النار وطمعا في الجنة والذي يعبد الله حبا في الله- عز وجل-.

وأضافت سعاد صالح خلال حوارها مع “برنامج كلام” الناس المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” قائلة:" في حب الله وعبادته فليتنافس المتنافسون".

الصلاة

تحدثت سعاد صالح عن الصلاة، قائلة إنها من العبادات التي لا يجوز فيها الإنابة أي يؤديها شخص عن غيره.

وتابعت سعاد صالح: "اللي ما كانش بيصلي وانتظم في الصلاة وعايز يعوض اللي فاته؛ يصلي فرض من اليوم الذي يعيشه، وفرض عن يوم سابق لم يؤد فيه الصلاة، ولكن بشرط النية".