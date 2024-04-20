الحكومة: نواصل جهودنا لترشيد فاتورة التصدير وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شاهد العديد من قصص النجاح خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد لمتابعة جهود توطين الصناعة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الدولة تواصل جهودها لترشيد فاتورة التصدير وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة".

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "رئيس الوزراء أكد على عزم الدولة لتغطية الاحتياجات بالاعتماد على المنتج المحلي".

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة توفر كل سبل الدعم للمستثمرين للتوسع في إنشاء المشروعات الوطنية".