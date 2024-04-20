أبو العينين يلتقي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحد بنيويورك

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب - على رأس وفد رفيع المستوى من برلمان البحر الأبيض المتوسط - الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لمناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والحاجة إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضرورة التوصل حلول سياسية إقليمية شاملة.

وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من استمرار الحرب على قطاع غزة، مطالبًا الجانبين للعودة إلى مائدة التفاوض وبناء جسور من الثة بين الطرفين لإيجاد حلول جذرية للأزمة.

كما أكد على ضرورة وقف التصعيد العسكري، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وضمان وصولها للمدنيين داخل القطاع.

كما بحث الجانبان التعاون المستمر بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والأمم المتحدة بشأن التهديدات التي تشكلها الصراعات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحضيرات لقمة المستقبل، والعدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وجهود المصالحة في ليبيا، ودعم عمليات الخط الأزرق لليونيفيل في لبنان.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش، الشارة التذكارية لهيئة الأمم المتحدة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.