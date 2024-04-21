عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميلاد الفنانة الاستعراضية كيتي.. عملت مع بديعة مصابني واختفت فجأة

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الاستعراضية كيتي ، والتى تعد واحدة من أشهر الراقصات اللاتي دخلن عالم التمثيل فى السينما المصرية . 

اسمها الكامل كيتي فوستاكي، ولدت بالإسكندرية لعائلة يونانية، ثم انتقلت الى القاهرة وعاشت فى  حي شبرا.

درست كيتي الرقص والألعاب البهلوانية في مدرسة الرقص الكلاسيكي مع كلارا غوريلوفيتش محافظة في الإسكندرية ، كما تدربت  مدارس فى الرقص في سونيا إيفانوفا ونيكول في القاهرة، ودرست التمثيل في مدرسة الفنون التمثيلية للمخرج والممثل يوسف وهبي.

عملت كيتي لفترة مع بديعة مصابني،  كما عملت لمدة 10 سنوات في مسرح كازينو شهرزاد بالقاهرة .

باسم سمرة: اشتغلت مسلسل العتاولة وأنا مطمن ومبسوط

رشدي الشامي: استمتعت بالعمل في مسلسل "صدفة" |خاص

 ولعل أشهر أدوراها كان في فيلم "عفريتة إسماعيل يس" أمام الفنان الراحل إسماعيل يس، حيث لعبت في البطولة النسائية إمامه ، وتمكنت فى  في الفترة من 1948 إلى 1965، من تقديم ما يقرب من  67 عملًا فنيًا.

اختفت كيتي  فجأة، وكان آخر أفلامها هو العقل والمال عام 1965، وشاركها بطولته حسن فايق، توفيق الدقن، مديحه كامل.

وفي عام 1965 تركت مصر، بعد انتهاء صلاحية إقامتها، وسافرت إلى اليونان، وهناك عملت باسمها الحقيقي كيتي فوتساكي، وشاركت في أحد المسلسلات التلفزيونية اليونانية.

شاركت الراقصة كيتي خلال الفترة من 1966 الي 1980 في 6 أفلام يونانية، وذلك بعد أن غادرت مصر عام 1965 إلى اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

محمد الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

قريبا| روسيا تسلم إيران مقاتلات سوخوي 35 المتطورة.. والإعلام الإسرائيلي يعلق

ترشيحاتنا

رضا شحاتة: كولر استعاد صوابه أمام مازيمبي.. والأهلي لا يخشى أي منافس

ريلمي تستعد لإطلاق موبايل جبار من فئة الكبار مع سعر مناسب

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 21-4-2024

المؤبد لصنايعي وصاحب مغسلة تاجرا في الهيروين بدار السلام

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

مدحت عبد الهادي: السوشيال ميديا تؤثر على قرارات الجهاز الفني في الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ