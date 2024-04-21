ميلاد الفنانة الاستعراضية كيتي.. عملت مع بديعة مصابني واختفت فجأة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الاستعراضية كيتي ، والتى تعد واحدة من أشهر الراقصات اللاتي دخلن عالم التمثيل فى السينما المصرية .

اسمها الكامل كيتي فوستاكي، ولدت بالإسكندرية لعائلة يونانية، ثم انتقلت الى القاهرة وعاشت فى حي شبرا.

درست كيتي الرقص والألعاب البهلوانية في مدرسة الرقص الكلاسيكي مع كلارا غوريلوفيتش محافظة في الإسكندرية ، كما تدربت مدارس فى الرقص في سونيا إيفانوفا ونيكول في القاهرة، ودرست التمثيل في مدرسة الفنون التمثيلية للمخرج والممثل يوسف وهبي.

عملت كيتي لفترة مع بديعة مصابني، كما عملت لمدة 10 سنوات في مسرح كازينو شهرزاد بالقاهرة .

ولعل أشهر أدوراها كان في فيلم "عفريتة إسماعيل يس" أمام الفنان الراحل إسماعيل يس، حيث لعبت في البطولة النسائية إمامه ، وتمكنت فى في الفترة من 1948 إلى 1965، من تقديم ما يقرب من 67 عملًا فنيًا.

اختفت كيتي فجأة، وكان آخر أفلامها هو العقل والمال عام 1965، وشاركها بطولته حسن فايق، توفيق الدقن، مديحه كامل.



وفي عام 1965 تركت مصر، بعد انتهاء صلاحية إقامتها، وسافرت إلى اليونان، وهناك عملت باسمها الحقيقي كيتي فوتساكي، وشاركت في أحد المسلسلات التلفزيونية اليونانية.

شاركت الراقصة كيتي خلال الفترة من 1966 الي 1980 في 6 أفلام يونانية، وذلك بعد أن غادرت مصر عام 1965 إلى اليونان