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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية.. فيديو

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 14 شهيدا، وعشرات المصابين.

وقالت الصحة الفلسطينية، مساء السبت، إنها تمكنت من انتشال جثامين 13 شهيدًا فلسطينيا من مخيم نور شمس بطولكرم، خلال الساعات الأخيرة، وعقب انسحاب الجيش الإسرائيلي، ما رفع حصيلة ضحايا هجوم الجيش الإسرائيلي على المدينة والمخيم مساء الخميس، إلى 14 شهيدا.

وأشارت إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجدت في محيط مستشفى طولكرم الحكومي، وأعاقت عمل طواقم وسيارات الإسعاف، في حين تعاملت طواقم الاسعاف مع أكثر من 40 مصاباً ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل.

وبحسب الوزارة، فإن 483 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية، جراء التصعيد الإسرائيلي.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس، مساء الخميس، تحت غطاء ناري مكثف من الطائرات المروحية، وفجر عدداً من المنازل التي قال إنها كانت تؤوي مسلحين من فصائل المقاومة الفلسطينيين.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، من حارة العيادة في مخيم نور شمس، مخلفاً دماراً كبيراً في البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والانترنت، وتدميراً لمنازل عدد من الفلسطينيين.

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