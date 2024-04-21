بتصميم جريء.. انطلاق نيسان قشقاي في شكل جديد| بالصور والأسعار

كشفت نيسان عن تصميم مثير وجريء لسيارة قشقاي، ليتماشى مع تطور سيارة آريا الكهربائية، وهدفه تعزيز كفاءتها وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز السيارات الشعبية في أوروبا.

بدأت العملية بإعادة تصميم السيارة العائلية قشقاي، التي كانت رائدة المبيعات في المملكة المتحدة البريطانية في 2022، وحازت على لقب الوصيفة في 2023، بخطوط أكثر وضوحًا ووجه جديد مستوحى من الخوذات العتيقة للساموراي اليابانيين.

ما هي مواصفات نيسان قشقاي الجديدة بعد التعديل؟

قسمت نيسان الأضواء الأمامية والنهارية إلى 3 أجزاء بارزة، مع الجزء الأخير يمثل القرون الفوقية فوق تصميمات "العين" الجديدة.

تحيط هذه العناصر المميزة بمنطقة الشبكة الأمامية الأكبر، التي تم تشطيبها باللونين الأسود والكروم الفضي، مما يجلب طابعًا عدوانيًا مستوحى من درع السلسلة الذي كان يرتديه الجنود اليابانيون القدامى.

أما في الجزء الخلفي، فتم تزويده بمجموعة جديدة من مصابيح LED واضحة التصميم، تتناغم بشكل مثالي مع التصميم الأمامي، كما تم إعادة تشكيل الصدام السفلي ليمنح المظهر الرياضي مزيدًا من الحدة.

وفيما يتعلق بالأداء، فقد هدفت نيسان إلى تحسين الكفاءة والانسيابية أثناء القيادة، حيث قامت بتسميك النوافذ لتقليل الضوضاء وزيادة الراحة أثناء السرعات العالية.

تبقى نيسان قشقاي متاحة بنظام كهربائي فقط، مع خيارات من المحركات البنزينية الهجينة الخفيفة والهجينة الكاملة، التي توفر نطاقًا متنوعًا لاختيار العملاء حسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، فقد شهدت واجهة السيارة الرقمية ترقية كبيرة، بزيادة جودة الرسومات وسرعة المعالجة، بالإضافة إلى قوة أكبر لنظام الترفيه الرقمي، مما يتيح توافقًا أفضل مع تطبيقات Android Auto من Google.

كما عززت نظام الأمان أيضًا، مع توفير تتبع مباشر لموقع السيارة وإمكانية تعطيلها عن بُعد في حالة السرقة، مما يضمن سلامة المستخدمين وأمان سياراتهم.

أسعار نيسان قشقاي المتوقعة

سيتم الكشف عن الأسعار لـ نيسان قشقاي الجديدة عند بدء فتح دفاتر الطلبات هذا الصيف، مع توقع أن يبدأ سعر النموذج الأساسي من 27 ألف جنيه إسترليني وفق توقعات السوق.

وبالرغم من إسقاط مستوى الطراز Visia الأساسي، إلا أن الخيارات الأخرى من الطرز ستظل تتماشى مع التوقعات الحالية للسوق.

من بين هذه الخيارات، يتوفر مستوى الطراز الجديد المسمى N-Design، الذي يتميز بإضافات من الألكانتارا في الداخل، إلى جانب تيكنا التي تتميز بالتجهيزات الفاخرة، بسعر 34.445 ألف جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الطراز انتباه العملاء الذين يبحثون عن تجربة داخلية مميزة وأنيقة.