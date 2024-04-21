مايا مرسي: التعاون مستمر مع مؤسسات الدولة للنهوض بملف المرأة

اجتمعت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، بعضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع.

أعربت مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم بمحافظة أسوان، متوجهة بالشكر لأعضاء وعضوات فرع المجلس بأسوان على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة للوصول إلى السيدات بقرى ونجوع المحافظة على الأرض من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تمت والعمل على تقديم الدعم والمساندة إلى جانب التوعية والتدريب لأكبر عدد من السيدات في أسوان وتمكينهن اقتصاديا.

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وأكدت مايا مرسي أن التعاون قائم ومستمر بين المجلس وجميع مؤسسات الدولة للنهوض بملف المرأة، في ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بها تذلل جميع العقبات التي تعترضها.

واستعرضت الدكتورة هدى مصطفى عبد الوهاب مقررة الفرع، أنشطة وجهود الفرع خلال الفترة الماضية وخطته المستقبلية على الأرض لتمكين المرأة في أسوان، مشيدة بالدعم الدائم من جانب محافظ أسوان ودوره في تذليل كافة العقبات التي تواجههم ومساندتهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.

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