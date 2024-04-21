عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

د

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

شيفروليه
شيفروليه

بالتزامن مع انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري، تظهر تغيرات جوهرية في سياسات التسعير لدى بعض شركات توزيع السيارات، خاصة تلك المتعلقة بسيارات شيفروليه من نوع "الدبابة والجامبو".

سجلت هذه السيارات في الفترة الأخيرة زيادات سعرية غير رسمية "أوفر برايس"، وصلت إلى 100 ألف جنيه للمركبة. 

ولكن انتشرت أنباء عن أن هذه الزيادات توقفت في الوقت الحالي، مما يعني أن السيارات ستباع بالسعر الرسمي المعلن من الشركة المُصنعة لبعض الفئات.

قررت العديد من شركات التوزيع المعتمدة التخلي عن هذه الزيادات غير الرسمية، خاصة مع اقتراب طرح الموديلات الجديدة للعام القادم 2025، وتسلم الحصص والكميات المخصصة منها.

وتجسد هذه التغييرات الجديدة في السياسة التسعيرية لشركات توزيع السيارات مسعى منها لتخفيف الضغط على المستهلكين وتوفير فرص شراء ميسرة للسيارات في السوق المصرية، وذلك من خلال الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من الشركة المُصنعة.

 

انخفاض الدبابة والجامبو 50 ألف جنيه 

وعلاوة على ذلك، فإن بعض الموزعين قد قاموا بتقديم عروض خاصة تشمل خصومات سعرية على سيارات "شيفروليه الدبابة" تصل إلى 50 ألف جنيه في عمليات البيع التجاري للتجار.

وذلك في إطار سعيهم لتصريف المخزون من موديلات الأعوام السابقة للدبابة والجامبو، من أجل تعزيز حركة التداول وتسويق السيارات المتوفرة بأسعار تنافسية.

أسعار شيفروليه اسعار شيفروليه الدبابة أسعار شيفروليه الجامبو أحدث اسعار السيارات نخفاض أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

موضوعات متعلقة

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة هيونداي في مصر

سباق السفن الطويلة.. انطلاق أضخم تحدي بحري

هجوم أمريكي على المكسيك بسبب السيارات الصينية

هتستلم في ثوان.. أول عملية توصيل دليفري بطائرة بدون طيار

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

هيكل زجاجي وشاشة.. شاهد أحدث توكتوك في 2024

بعد انخفاضها 250 ألفا.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

ترشيحاتنا

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية

بعد تعرضه لهجوم.. بن غفير: سأواصل قول الحقيقة حتى لو ضد بايدن

50 قرشا للخبز البلدي الحر والفينو بجنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في أسعارهما

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

باريس هيلتون تكشف عن ابنتها لندن لأول مرة.. شاهد

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ