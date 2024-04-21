بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

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بالتزامن مع انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري، تظهر تغيرات جوهرية في سياسات التسعير لدى بعض شركات توزيع السيارات، خاصة تلك المتعلقة بسيارات شيفروليه من نوع "الدبابة والجامبو".

سجلت هذه السيارات في الفترة الأخيرة زيادات سعرية غير رسمية "أوفر برايس"، وصلت إلى 100 ألف جنيه للمركبة.

ولكن انتشرت أنباء عن أن هذه الزيادات توقفت في الوقت الحالي، مما يعني أن السيارات ستباع بالسعر الرسمي المعلن من الشركة المُصنعة لبعض الفئات.

قررت العديد من شركات التوزيع المعتمدة التخلي عن هذه الزيادات غير الرسمية، خاصة مع اقتراب طرح الموديلات الجديدة للعام القادم 2025، وتسلم الحصص والكميات المخصصة منها.

وتجسد هذه التغييرات الجديدة في السياسة التسعيرية لشركات توزيع السيارات مسعى منها لتخفيف الضغط على المستهلكين وتوفير فرص شراء ميسرة للسيارات في السوق المصرية، وذلك من خلال الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من الشركة المُصنعة.

انخفاض الدبابة والجامبو 50 ألف جنيه

وعلاوة على ذلك، فإن بعض الموزعين قد قاموا بتقديم عروض خاصة تشمل خصومات سعرية على سيارات "شيفروليه الدبابة" تصل إلى 50 ألف جنيه في عمليات البيع التجاري للتجار.

وذلك في إطار سعيهم لتصريف المخزون من موديلات الأعوام السابقة للدبابة والجامبو، من أجل تعزيز حركة التداول وتسويق السيارات المتوفرة بأسعار تنافسية.