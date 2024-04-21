الأردن: لن نكون ساحة معركة لإسرائيل وإيران

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن الأردن لن يكون ساحة معركة لإسرائيل وإيران، مضيفًا أنه "لا ينبغي لأي من البلدين أن ينتهك المجال الجوي الأردني".

وأوضح الصفدي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن "رسالتنا هي وقف التصعيد والتركيز على القضية الحقيقية وهي إنهاء المجازر والكارثة التي لا تزال تتكشف في غزة".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي من خطر التصعيد الإقليمي الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الاسرائيلي علي غزة وغيرها من دول العالم العربي.

جر المنطقة إلى الحرب

وفي تصريحات له؛ أدان وزير الخارجية الأردني كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى الحرب.