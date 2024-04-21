لليوم الخامس على التوالي.. تواصل اعتصام طلبة جامعة "كولومبيا" تضامنا مع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح اليوم الأحد، باستمرار المئات من طلبة جامعة كولومبيا الأمريكية، والنشطاء في الاعتصام المفتوح لليوم الخامس على التوالي في "مخيم التضامن مع غزة" داخل حرم الجامعة بولاية نيويورك.

ووفقا للوكالة فقد عبر الطلبة عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف الدعم المادي لها.

وأعلن الطلبة الاستمرار في اعتصامهم داخل الخيم التي نصبت في ساحة الجامعة بعد قيام الشرطة المحلية باعتقال العشرات منهم، في الوقت الذي يستمر فيه الآلاف من المتظاهرين خارج أسوار الجامعة بالتضامن مع الطلبة لدعم اعتصامهم.

كما شارك طلبة جامعة "ييل" بولاية كونيتيكت في معسكر لدعم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، ورفض الاعتقالات التعسفية بحق الطلبة الذين يقفون الى جانب الشعب الفلسطيني.