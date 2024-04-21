عملية جراحية.. كل ما لا تعرفه عن مرض أحمد السقا بعد مسلسل «العتاولة»

كشف الفنان أحمد السقا عن طبيعة مرضه بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، إلى جانب ظهوره بوجه شاحب وشكل مرهق.

وطمأن أحمد السقا جمهوره وكتب: “شيلت المرارة والحمد الله صحتي كويسة”.

والمرارة هي عضو صغير يوجد تحت الكبد في الجهة اليمنى من البطن، وظيفتها الرئيسية هي تخزين الصفراء التي تنتجها الكبد وإفرازها إلى الأمعاء الدقيقة للمساهمة في هضم الدهون.

وتتم عملية استئصال المرارة في الحالات التالية:

1. حالات حصوات المرارة: عندما يواجه الشخص مشاكل بالحصوات في المرارة، مثل الألم الحاد أو التهيج المزمن.

2. التهاب المرارة المزمن: عندما يعاني الشخص من التهاب مزمن في المرارة، والذي قد يسبب ألمًا شديدًا ويؤثر على جودة حياته.

3. أورام المرارة: في حالة وجود أورام خبيثة أو حالات نادرة من الأورام الحميدة التي تسبب مشاكل صحية.

4. انسداد القنوات الصفراوية: إذا كان هناك انسداد في القنوات الصفراوية يؤدي إلى تكدس الصفراء وتضرر الأنسجة المحيطة.

5. المرارة العصبية: في حالات نادرة، يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في العصبونات المرارية، ما يستدعي استئصال المرارة.

تُقرر حاجة استئصال المرارة بناءً على تقييم الطبيب لحالة المريض والأعراض التي يعاني منها، والتشخيص الدقيق للمشكلة.