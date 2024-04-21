عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عملية جراحية.. كل ما لا تعرفه عن مرض أحمد السقا بعد مسلسل «العتاولة»

أحمد السقا
أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا عن طبيعة مرضه بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، إلى جانب ظهوره بوجه شاحب وشكل مرهق.

وطمأن أحمد السقا جمهوره وكتب: “شيلت المرارة والحمد الله صحتي كويسة”.

والمرارة هي عضو صغير يوجد تحت الكبد في الجهة اليمنى من البطن، وظيفتها الرئيسية هي تخزين الصفراء التي تنتجها الكبد وإفرازها إلى الأمعاء الدقيقة للمساهمة في هضم الدهون.

وتتم عملية استئصال المرارة في الحالات التالية:

1. حالات حصوات المرارة: عندما يواجه الشخص مشاكل بالحصوات في المرارة، مثل الألم الحاد أو التهيج المزمن.

2. التهاب المرارة المزمن: عندما يعاني الشخص من التهاب مزمن في المرارة، والذي قد يسبب ألمًا شديدًا ويؤثر على جودة حياته.

3. أورام المرارة: في حالة وجود أورام خبيثة أو حالات نادرة من الأورام الحميدة التي تسبب مشاكل صحية.

4. انسداد القنوات الصفراوية: إذا كان هناك انسداد في القنوات الصفراوية يؤدي إلى تكدس الصفراء وتضرر الأنسجة المحيطة.

5. المرارة العصبية: في حالات نادرة، يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في العصبونات المرارية، ما يستدعي استئصال المرارة.

تُقرر حاجة استئصال المرارة بناءً على تقييم الطبيب لحالة المريض والأعراض التي يعاني منها، والتشخيص الدقيق للمشكلة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف وريم البارودي.. شاهد أجرأ الفنانات بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

في شهر زي العسل.. نور الغندور بفستان يثير الجدل على السوشيال ميديا

أعراضه ثقيلة ... كل ما لاتعرفه عن متحور كورونا الجديد

مجسم .. ياسمين صبري بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

الفرق شاسع .. عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا ببيروت وتثير السوشيال ميديا

سعر صادم.. فستان درة يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ميريام فارس ونادين نسيب..شاهد اجرأ اطلالات الفنانات أثارت السوشيال ميديا خلال أسبوع

لسه شباب.. نادية الجندي تشعل الإنستجرام بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء| فيديو

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية

بعد تعرضه لهجوم.. بن غفير: سأواصل قول الحقيقة حتى لو ضد بايدن

50 قرشا للخبز البلدي الحر والفينو بجنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في أسعارهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

باريس هيلتون تكشف عن ابنتها لندن لأول مرة.. شاهد

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ