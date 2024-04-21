رغم الدعم الأمريكي.. غضب واسع بإسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة صهيونية

جنون مطلق



عبرت أوساط صهيونية عن غضب واسع جراء القرار الذي اعتبروه مفاجئ من قبل واشنطن بمعاقبة كتيبة دموية صهيونية ارتكبت أعمال وحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن واشنطن طلبت عدة مرات من تل أبيب معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن واشنطن لم تكن راضية عن نتائج التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا على الفلسطينيين.

كما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولي وزارة الدفاع استغربوا عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا.



وقال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير أن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء.

كما علق وزير مجلس الحرب بيني جانتس بان فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار.



وقال وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش بان فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا.