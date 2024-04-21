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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد يحيي حفلا بأمريكا في 26 إبريل

أحمد سعد
أحمد سعد

يحيى الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا فى أمريكا وتحديدا فى هيوستن يوم 26 ابريل المقبل وسط أجواء يغلب عليها طابع الفرحة والسعادة.

ويشدو أحمد سعد بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى أمريكا حيث يقدم بعض الأغانى القديمة والحديثة منها وسع وسع واختياراتى مدمرة حياتى وغيرها من الأغاني.

وقد طرح المطرب أحمد سعد ديو غنائي، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.

وأعلنت "بيلبورد عربية" عن إطلاق جلساتها الموسيقية الحصرية التي تجمع بين الطرب والغناء والثقافة الموسيقية العصرية والألحان المبتكرة لتقدّم لعشّاق الموسيقى من كافة الأجيال تجربة سمعية وبصرية متكاملة.  

وسيكون الفنان أحمد سعد، أحد العشرة المتصدرين لقائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" منذ انطلاق القوائم، هو ضيف الجلسة الأولى. حيث سيغنّي أجمل أغنياته وأكثرها رواجاً معتمداً على إيقاعات جديدة وقوالب موسيقية بديعة ومتعدّدة الثقافات والخلفيات برفقة عازفين مبدعين، فيصبح للأغنية نفسها معنى آخر وذاكرة مختلفة.

أحمد سعد اختياراتي مدمرة حياتي الفنان أحمد سعد المطرب أحمد سعد حفلات أحمد سعد

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