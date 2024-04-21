شوبير: الحكم المصرى محمد حسن يدير نهائي كأس أفريقيا للصالات بين المغرب وأنجولا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حكم نهائي كأس أفريقيا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: "الحكم الدولي المصرى محمد حسن يدير نهائي كأس أفريقيا للصالات اليوم بين المغرب وأنجولا أطيب التمنيات بالتوفيق".





وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.