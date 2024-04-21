رئيس مدينة الغردقة يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع

قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اليوم الأحد، بتفقد قسم المشروعات لمتابعة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير في شوارع المدينة، بهدف الوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ الأعمال.

وأكد حماية ضرورة استمرارية المتابعة الدقيقة لأعمال التطوير والرصف، حيث استمرت الأعمال في تمهيد وتسوية الأرض بمجمع الدهار الجديد استعدادًا للرصف.

وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف.

وأشار رئيس المدينة إلى أهمية هذه الأعمال في تحسين وتطوير البنية التحتية للمدينة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والزوار على حد سواء.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة المحلية بتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مستوى الراحة والرفاهية في المدينة.