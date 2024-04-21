مرور مفاجئ لرئيس مدينة مرسى علم على بعض الوحدات الخدمية بحماطة

أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الأحد، مرورا مفاجئا على الوحدة الصحية ومحطة تحلية المياه والمارينا ومقلب القمامة بحماطة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة، الصيدلية، وغرف الأسنان والتعقيم، وشدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والالتزام بمواعيد العمل وتواجد الأطباء، ووجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهة أخرى، تفقد رئيس المدينة مقلب القمامة بحماطة، مشددا على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، بدءا من تجميع المخلفات، مرورا بنقلها إلى المقالب العمومية وفرزها ودفن المرفوضات منها.

كما تفقد خليل، محطة تحلية المياه الخاصة بقرية حماطة، حيث تابع إجراءات عملية التحلية، وتفقد خزان المياه الرئيسي وغراب نقل المياه، ووجه بالاهتمام بجميع إجراءات التحلية وصلاحية الخزانات وسيارات نقل المياه لارتباطها بصحة المواطنين.