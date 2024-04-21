رعاية المبتكرين والنوابغ: نعمل بأكثر من 60 جامعة و40 منصة بمديريات التعليم المختلفة

قال الدكتور محمد الفران، مدير قطاع الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن الصندوق لديه مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين في أكثر من 60 جامعة و40 منصة في مديريات التعليم المختلفة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وكان الأهم بالنسبة لهم كيفية الوصول إلى الـ98 جامعة مصرية الموجودة على الأراضي المصرية.

وأضاف الفران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”: “حتى هذه اللحظة، الطلاب والباحثون الذين استفادوا من برامجنا خلال العام ونصف الماضيين، كان عددهم أكثر من 18 ألف طالب وباحث، ومن مراكز رعاية الموهوبين في مدارس وزارة التربية والتعليم أكثر من 280 طالبا موهوبا تمت رعايتهم”.

وأوضح مدير قطاع الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الفكرة الرئيسية في صندوق دعم المبتكرين، قدرته على العمل على 4 محاور هي النوابغ والموهوبون والمبتكرون ورواد الأعمال والمجتمع الحاضن للابتكار.