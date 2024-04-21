المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بالسجن المؤبد، لسائق وعاطل، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدر فى منطقة الخانكة .



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26175 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3028 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهمين "فتوح ا ف"، 32 سنة، عاطل، و"ثروت م أ"، 34 سنة، سائق، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، تفيد قيام عاطل وسائق بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.