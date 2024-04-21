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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الفوز الـ58.. فيرستابين يكتسح حلبة شنجهاي ويتوج بالجائزة الكبرى

سباق الجائزة الكبرى
سباق الجائزة الكبرى في الصين

في أحداث مثيرة على حلبة شنجهاي الدولية، تمكن السائق الهولندي ماكس فيرستابين من تحقيق فوز مذهل في جائزة الصين الكبرى، ليحقق بذلك فوزه الثامن والخمسين في مسيرته، ويعيد الفرحة إلى فريق ريد بول بالفوز الأول لهم في هذا السباق منذ 5 سنوات.

تمكن فيرستابين من تفادي اعتراضين من سيارة الأمان، وبفارق ضئيل يزيد عن 9 ثوانٍ، تمكن من تجاوز خط النهاية متقدمًا على لاندو نوريس سائق فريق مكلارين، الذي حقق بدوره أفضل نتيجة لفريقه هذا الموسم حتى الآن.

وفي أداء مميز لفريق ريد بول، حل سيرجيو بيريز في المركز الأخير على منصة التتويج، مع تعافي لويس هاميلتون من مركزه في الجزء الخلفي من الملعب ليحتل المركز التاسع.

بالمقابل، شهد فريق آر بي سباقًا كارثيًا حيث تعرضت السيارتان لانسحاب مبكر من الحدث، مما جعلهم يخرجون من السباق دون تحقيق أي نقاط.

سباق سيارات سباق الجائزة الكبرى الصين

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الفوز الـ58.. فيرستابين يكتسح حلبة شنجهاي ويتوج بالجائزة الكبرى

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