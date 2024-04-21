السلع التموينية تعلن التعاقد على 200 ألف طن سكر خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة ل السلع التموينية على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو الى اغسطس 2024 ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 الف طن سكر خام .

واوضحت الوزارة أنه سيتم اعادة تكرريهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتعزيز المعروض بالاسواق من تلك السلعة الإستراتيجية المهمة والحفاظ على ثبات اسعاره بزيادة ضخه بالاسواق بجانب ما يتم انتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر ايضا في الوقت الحالي.

ياتي ذلك في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.