مفاجأة مدوية.. إمام عاشور يطلب المشاركة أمام مازيمبي في مباراة العودة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تقديم إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، طلباً للمشاركة في مباراة الإياب أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد شبانة خلال تصريحات اذاعية، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، سيناقش الطلب بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق، لتحديد ما إذا كان بإمكانه المشاركة في اللقاء دون المجازفة بصحته.

إمام عاشور تعرض لإصابة في الكتف خلال فترة تواجده مع منتخب مصر، وهو الآن يعمل على استعادة لياقته البدنية.

وغاب عن مباريات الأهلي الأخيرة، بما في ذلك مباراة القمة مع الزمالك في دوري NILE، بسبب هذه الإصابة.

الأهلي يتطلع للفوز في مباراة الإياب لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.