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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نيو بلان تبدأ تسليم مشروع "سيرانو" أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية

صدى البلد

أعلنت شركة نيو بلان للتطوير العقاري عن بدء تسليم وحدات مشروع سيرانو، أول مشروعاتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمثل خطوة مهمة في تطور السوق العقاري المصري. 

يقع مشروع سيرانو في موقع استراتيجي يتميز بقربه من المناطق الحيوية داخل العاصمة الإدارية، مما يجعله خياراً مثالياً للراغبين في العيش في مركز المدينة الجديدة

تتميز وحدات سيرانو بتصاميمها العصرية والفاخرة التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، كما يضم المشروع مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق التي تشمل مساحات خضراء، مراكز للياقة البدنية، مناطق ترفيهية، ومناطق للتسوق، مما يوفر تجربة سكنية متكاملة

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة نيو بلان، عن فخره بإنجاز هذا المشروع، مشيراً إلى أن سيرانو يمثل علامة بارزة في مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير المناطق الحضرية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية. 

وأضاف أن الشركة تواجه تحديات متعددة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكن التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها كان دائماً في صميم استراتيجيتها

المشترين الأوائل والخبراء في السوق العقاري عبروا عن إعجابهم بمستوى التشطيب وجودة البناء، مشيرين إلى أن مشروع سيرانو يعد استثماراً قيماً يلبي توقعاتهم. الشركة تتطلع إلى تسليم جميع الوحدات بنجاح في المواعيد المحددة وتسعى لإطلاق المزيد من المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة لتواكب الطلب المتزايد على السكن الفاخر

بالإضافة إلى ذلك، انة تم تسليم مشروع "إيكلا" في بورسعيد من قبل، وهو مشروع آخر يعكس التزام نيو بلان بتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في السوق المصرية. يُعد "إيكلا" مشروعًا سكنيًا يجمع بين الأناقة والراحة، مصمم ليوفر بيئة عيش متميزة بخدمات عالية الجودة

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تستمر نيو بلان للتطوير العقاري في تبني استراتيجيات تحافظ على استمراريتها ونموها في السوق. من خلال التركيز على الابتكار في التصميم والجودة في البناء، تسعى الشركة للحفاظ على رضا العملاء وتعزيز ثقتهم، مما يشير إلى رؤية طويلة الأمد تضمن استدامة المشاريع ونجاحها.

يُظهر التزام نيو بلان بالجودة والابتكار في مشروعي "سيرانو" و"إيكلا" قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق وتوقعات العملاء. بفضل هذه المشاريع، تستطيع الشركة أن تحتل مكانة بارزة في السوق العقاري، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال

مع تقدم الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، تستمر الشركة في تعزيز حضورها بمشاريع تلبي الطلب المتزايد على السكن الفاخر وتساهم في تشكيل ملامح المستقبل العمراني لمصر. تعمل نيو بلان على تطوير مشاريعها بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية والاقتصادية، مما يؤكد على دورها كشريك فعّال في تحقيق الأهداف الوطنية للبلاد

بهذه الخطوات، تواصل نيو بلان للتطوير العقاري كتابة قصة نجاحها في السوق العقاري المصري، مسلطة الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تحملها مشاريعها للمستقبل

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