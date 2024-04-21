الأربعاء.. اجتماع مشترك بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات

تواصلت نقابة الصحفيين، مع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم فى مقر نقابة الصحفيين، بحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وتدعو نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وتؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.