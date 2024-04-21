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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

TikTok تعلق على مشروع القانون الأمريكي بحظر التطبيق

تيك توك
تيك توك

أثار TikTok اليوم الأحد، مخاوف تتعلق بحرية التعبير بشأن مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي من شأنه أن يحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير في الولايات المتحدة إذا فتح مالكه الصيني علامة تبويب جديدة ولم تبع ByteDance حصتها في غضون عام.

وأقر مجلس النواب التشريع، وفتح علامة تبويب جديدة يوم السبت بهامش 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا. وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يمكن طرحه للتصويت عليه في الأيام المقبلة. 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع التشريع.

وتفتح خطوة إدراج TikTok، علامة تبويب جديدة في حزمة مساعدات خارجية أوسع نطاقًا، وقد تؤدي إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل بعد توقف مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت تيك توك في بيان: 'من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يطمس حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي'.

يقول العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وإدارة بايدن إن TikTok يشكل مخاطر على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا. 

وتصر TikTok على أنها لم تشارك أبدًا البيانات الأمريكية ولن تفعل ذلك أبدًا.

وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي، مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، يوم الأحد، إن تيك توك يمكن أن تستخدم كأداة دعائية من قبل الحكومة الصينية.

وأضاف 'يحصل العديد من الشباب على TikTok على أخبارهم (من التطبيق)، وفكرة أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) هذا القدر من أداة الدعاية بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية لـ 170 مليون أمريكي، إنها فكرة رائعة'. 

وقال لشبكة سي بي إس نيوز: 'خطر على الأمن القومي'.

كما أثار بعض الديمقراطيين التقدميين مخاوف بشأن حرية التعبير بشأن الحظر، وطالبوا بدلاً من ذلك بوضع لوائح أقوى لخصوصية البيانات.

قال النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا، يوم الأحد، إنه شعر أن حظر تيك توك قد لا ينجو من التدقيق القانوني في المحاكم، مستشهدا بحماية حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأمريكي.

وتابع في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية: 'لا أعتقد أن الأمر سيجتاز تدقيق التعديل الأول'.

صوت مجلس النواب في 13 مارس، على فتح علامة تبويب جديدة لمنح ByteDance حوالي ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير، أو مواجهة الحظر. ويمنح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إذا قرر الرئيس التقدم نحو البيع.

وكان TikTok أيضًا موضوع محادثة في مكالمة، ما فتح علامة تبويب جديدة بين بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار المخاوف الأمريكية بشأن ملكية التطبيق.

TikTok مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة

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