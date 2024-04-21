محافظ القليوبية يطمئن على تطبيق قرار تخفيض أسعار رغيف الخبز السياحي

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة على المخابز في نطاق مدن كفر شكر وطوخ وقها للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي.

ويشمل القرار أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار و أوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وخلال مرور المحافظ على المخابز لاحظ بدء أصحاب المخابز الالتزام بالفعل بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضون لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم .

والتقى الهجان، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لجميع صور الغش التجاري.