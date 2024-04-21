اتحاد الغرف التجارية: معظم المخابز التزمت بالأسعار الجديدة.. فيديو

قال علاء عز ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، إن تخفيض سعر رغيف الخبز بدأ بمبادرة من اتحاد الغرف التجارية لوزير التموين والذي صدر عنه هذا القرار .

وتابع عز ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة"، أن القرار سيكون له مردود ايجابي على الكثير من السلع الاخرى مثل سندوتشات الفول والطعمية ، ومختلف الأطعمة الاخرى .

أشار " عز " إلى أن اسعار الزيت انخفضت أمس 14٪؜ اضافية، لافتا الى أن انخفاض اسعار السلع مستمر، لأن اسعار الجملة مازالت في انخفاض، موضحا ان غالبية المخابز التزمت بتطبيق الاسعار .

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