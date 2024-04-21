السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عدم إقامة مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي إكس :" رسميا عدم إقامة لقاء نصف النهائي في كأس الكونفدرالية اليوم بين اتحاد العاصمة الجزائرى ونهضة بركان المغربي ".



وشهدت الساعات الأخيرة أزمة كبرى للفريق المغربى بعدما رفضت السلطات الجزائرية خوض نهضة بركان مباراة اليوم بقميص مطبوع عليه خريطة المملكة المغربية لأزمات سياسية بين الدولتين.

وقال رئيس الاتحاد الجزائرى وليد صادى فى تصريحات لصحيفة "الشروق"، إن الاتحاد طالب نادى اتحاد العاصمة بالتوجه إلى ملعب المباراة لخوض اللقاء بصفة عادية، مع إرسال قمصان جديدة للنادى المغربى دون خريطة دولة المغرب لحل الأزمة. وأوضح صادي أن الاتحاد الجزائرى سيرفض خوض مباراة نهضة بركان فى الإياب أيضًا بقمصان تحمل الخريطة، مشيرًا إلى أن مسئولي الاتحاد سيتجهون إلى المحكمة الدولية الرياضية لحل الأزمة، حال عدم وجود قرار حاسم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".